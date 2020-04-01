İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Nisan Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 1 Nisan Çarşamba hava durumu...