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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Nisan Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Nisan Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 1 Nisan Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 09:12 Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 09:12
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Nisan Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Nisan Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile yarın (Perşembe)sabah saatlerinde kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Nisan Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Nisan Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 1 Nisan Çarşamba hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

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