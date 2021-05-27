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Haberler Galeri 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay, İzmir'de coşkuyla karşılandı

18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, taraftarlarınca kentte coşkuyla karşılandı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 08:39 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 08:39
18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Adnan Menderes Havalimanı'nda toplanan Altay taraftarları, siyah-beyazlı takımı bağrına bastı. Havalimanında, 'Şampiyon Altay' tezahüratlarıyla takımlarının destekleyen taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi.

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18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Altay'da Portekizli gol kralı Marco Paixao, taraftarlara üçlü çektirdi. Son 3 sezonda gol kralı olan ve bugün Altınordu filelerini 89'uncu dakikada sarsarak Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında başrolü oynayan Paixao, öz çekim yapmak isteyen taraftarları kırmadı.

18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Altaylılar, kendi takımlarından önce alandan çıkan Altınordu'yu da alkışladı. Bu arada, güvenlik önlemleri alarak yolları kapatan polis, kulüp tesislerine taraftarların girmesine izin vermedi.

18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay, İzmir'de coşkuyla karşılandı
18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay, İzmir'de coşkuyla karşılandı
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