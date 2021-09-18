  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Frig Ultra Maratonu başladı. Maratonda, 6K Aşk Vadisi Koşusu, 12K Gizemli Frigya Koşusu, 22K Göynüş Kral Yolu Koşusu ve 54K Frig Ultra olmak üzere dört farklı parkur yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 12:01
Afyonkarahisar’da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

Vali Gökmen Çiçek, maraton öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da yeni bir organizasyonla beraber olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Afyonkarahisar’da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın da Afyonkarahisar'da yapıldığını hatırlatan Vali Çiçek, "Şimdi Ultra Frig Maratonu'ndayız. Maratona 7 ülkeden yarışmacılar katılıyor. Yurt içinden de yarışmacılar var. 800 sporcu şu an 4 parkurda yapılacak yarışlar için buradalar." diye konuştu.

Afyonkarahisar’da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

Çiçek, sporcular vasıtasıyla hem Frig Vadisi'nin hem de ilin tanıtıldığını, uluslararası anlamda Afyonkarahisar'ı organizasyonların merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de güzel bir organizasyon gerçekleştirdikleri vurgulayarak, şunları kaydetti:

Afyonkarahisar’da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

"Yabancı bir haber ajansının sorumlusu, 'Afyonkarahisar'da uluslararası organizasyon gerçekleştirebilir misiniz? Küçük bir şehir, nasıl yapabileceksiniz?' diye bir soru sordu. İşte gösteriyoruz. 1-8 Eylül arası Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ve 9. ayağını gerçekleştirdik. Çok şükür alnımızın akıyla, hiçbir sorun olmadan tamamlandı. Şimdi de 7. Frig Ultra Maratonu gerçekleşiyor."

Afyonkarahisar’da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

Organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonunun yanı sıra, NG Afyon, Avşar Madensuyu, Oruçoğlu Yağ, Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi de destek veriyor.

Maraton, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor
Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor