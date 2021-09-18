Afyonkarahisar’da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

"Yabancı bir haber ajansının sorumlusu, 'Afyonkarahisar'da uluslararası organizasyon gerçekleştirebilir misiniz? Küçük bir şehir, nasıl yapabileceksiniz?' diye bir soru sordu. İşte gösteriyoruz. 1-8 Eylül arası Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ve 9. ayağını gerçekleştirdik. Çok şükür alnımızın akıyla, hiçbir sorun olmadan tamamlandı. Şimdi de 7. Frig Ultra Maratonu gerçekleşiyor."