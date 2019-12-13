Ali Gültiken gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi: Gelecek Göztepe’nin

ALİ GÜLTİKEN İLE SINIRSIZ FUTBOL - GÜRKAN ERTAÇ

1- Hocam; Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı. Şampiyon olur mu?

Futbolda bugüne değil geleceğe bakmak gerek. Ama şöyle bir gerçek var ki Süper Lig'de gelecek vadeden iki takım var, birisi Sivasspor, diğeri de Göztepe