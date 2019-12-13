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Ali Gültiken gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi: Gelecek Göztepe’nin

Futbolun yaşayan efsanesi Ali Gültiken gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi. Gültiken, "Türkiye'de sorunsuz iki takım var. Birisi Sivasspor, diğeri de Göztepe. Bu iki kulüp hem mali yönden, hem de sportif anlamda gelecek vadeden önemli ekipler..." dedi

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 01:43
Ali Gültiken gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi: Gelecek Göztepe’nin

ALİ GÜLTİKEN İLE SINIRSIZ FUTBOL - GÜRKAN ERTAÇ

1- Hocam; Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı. Şampiyon olur mu?
Futbolda bugüne değil geleceğe bakmak gerek. Ama şöyle bir gerçek var ki Süper Lig'de gelecek vadeden iki takım var, birisi Sivasspor, diğeri de Göztepe

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Ali Gültiken gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi: Gelecek Göztepe’nin

Hem mali açıdan, hem de sportif açıdan yola sorunsuz devam ediyorlar. Sadece bu sezon için söylemiyorum. Gelecekleri de çok parlak. Diğer kulüplerin sıkıntıları ortada. Ne yazık ki ders almadan, sorunların üzerine sorunlar ekleyerek devam ediyorlar

Ali Gültiken gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi: Gelecek Göztepe’nin

Sağlıklı bir çözüm üreten takım yok gibi. Bu durum da Anadolu'da yeni şampiyon adaylarını ortaya çıkartacak. Neden? Çünkü, sağlıklı iş yapan, ayağını organına göre uzatan başarılı olup bir adım öne çıkar. Sivas ve Göztepe bunun en güzel örnekleri

Ali Gültiken gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi: Gelecek Göztepe’nin

GÖZTEPE BAŞARABİLİR
Göztepe'de görev yaptığım için biliyorum, çok büyük bir camia. Hele hele 30 bin kişilik yeni statla ve müthiş taraftarıyla İzmir'e gelen tüm takımların korkulu rüyası olacaktır. Ayrıca Göztepe, Avrupa kupalarına da adayım diyor. Eğer ilk devreyi 25-26 puanda bitirirlerse bunu bu sezon gerçekleştirebilirler

Ali Gültiken gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi: Gelecek Göztepe’nin

53-56 arasında puan alan takımlar Avrupa vizesi alabiliyor. Göztepe'nin 2.yarıda fikstür avantajı da var, hedefe ulaşabilir. Göztepe bu sezon başaramasa bile gelecekte başarır. Transferde stoper ve bir santrfor alırlarsa hedefe uzanır.

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