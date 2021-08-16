Altay, 4 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Altay'ın geçmişinde her zaman altyapısından oyuncu yetiştirme kimliği olduğunu kaydeden Özgür Ekmekçioğlu, şunları kaydetti: "Ne büyük bir gurur ki bugün ki imza törenimiz haricinden bir esastan daha bahsetmek istiyorum. Kulübün varlığını yaratan şey geçmişi, tarihidir. Özellikle Cem kardeşimden bahsetmek istiyorum. Dedesi, babası kulübümüzde başkanlık yaptı ve bugün kendisinin burada profesyonel futbol kariyeri için sözleşme imzalaması beni ayrıca gururlandırıyor.