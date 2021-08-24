Avrupa Şampiyonu karateci Aydemir, memleketi Uşak'ta coşkuyla karşılandı

Aydemir'in antrenörü Özlem Güngör, çok güzel maçlar geçirdiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Süleyman Aydemir'in şampiyon olacağından emin olduklarını dile getiren Güngör, "Performansından çok memnunduk. Bize bunu yıllardır kanıtladı. Bu sadece bu sene olmuş bir şey değil. 8 yılın emeği var. 8 yıl boyunca hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Hastalansa da sakatlansa da tüm antrenmanlarına katıldı.