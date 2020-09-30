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Haberler Galeri Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:13
Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

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Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Robert Prosinecki, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyledi.

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bütün analizleri yaparak oynayacakları maça odaklanmak istediklerini anlatan Prosinecki, "Kaliteli bir takımız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Sorunlarımızın üzerinden çalışarak gelebiliriz. Bu hafta çok kritik ve kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkacağız." dedi.

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Prosinecki, rakibin lige iyi bir başlangıç yaptığını aktararak, şöyle konuştu:

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

"Kendi evimizde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum. Topu ileri taşımada bir sıkıntımız var. Bunun için bu hafta gerekli değişiklikler ve çalışmalar yapılacak. Daha agresif bir Denizlispor sergilemek istiyoruz."

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