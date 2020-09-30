Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

"Kendi evimizde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum. Topu ileri taşımada bir sıkıntımız var. Bunun için bu hafta gerekli değişiklikler ve çalışmalar yapılacak. Daha agresif bir Denizlispor sergilemek istiyoruz."