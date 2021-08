Denizlispor'da transfer yasağı kalktı

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR: "ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Denizlispor'un yeni yönetimde ilk transferi olan Muhammed Gönülaçar, "Başkan'ın kulüp için yaptıklarını, vaat ettiklerini ve gerçekten samimiyetine inandığım için bu kutsal formayı giymeyi tercih ettim. Ben bundan sonra bu forma, arma ve şehir için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bundan sonrası için taraftardan, camiadan ve Denizlispor'u sevenlerden destek bekliyoruz. Perdenin arkasındaki büyük mücadeleyi gördüm. Denizlispor'u hakkettiği yere taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.