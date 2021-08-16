Denizlispor'da transfer yasağı kalktı

Bazı futbolculardan indirim istediklerini ve futbolcu borçlarını tamamen kapattıklarını belirten Uz, "Bugün transfer yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Zor bir süreç oldu. Bu süreçte futbolcu arkadaşlarımızdan indirim istediklerimiz oldu, indirim yapmayanlar oldu. İndirim yapan arkadaşlarımıza sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bugün itibariyle bizim hiçbir futbolcuya borcumuz kalmadı. Paraları yatırmamıza rağmen federasyonla olan bir sürecimiz var. Bu süreç belki 2 gün, belki 3 gün sürebilir. Geçen gün bahsetmiştim, bizim yatak odamız var ve burada yaşananların herkese söylenmemesi gerektiğini söylemiştim. Biz her türlü futbolcuyla görüşmemizi yapıyoruz. Ama hiçbir sonuç almadan futbolcuyu açıklamak istemiyoruz. Bu bizim yönetim kurulu olarak almış olduğumuz bir karar" diye konuştu.