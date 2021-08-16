Denizlispor'da transfer yasağı kalktı

"AYIN 20'SİNE KADAR BU TRANSFERLERİ BİTİRMEM GEREKİYOR"
Transfer yasağının 7 gün sonra tekrar geleceğini belirten Başkan Uz, "Bütün futbolcularımızı transfer edip, en az 2+1 yıl sözleşme yaparak, takımımızın bu ligde kalması için mücadele edeceğiz. Bizden çok farklı beklentiler içerisine girmeyin. Bizim hedefimiz bu ligde nasıl kalabiliriz, önceliğimiz bu. Benim ayın 20'sine kadar bu transferleri bitirmem gerekiyor. Eğer bitiremezsek tekrardan transfer yasağı gelecek. 7 gün içerisinde bahsettiğimiz futbolcuları almamız gerekiyor. Bu yasağın rakamını ben şu an söyleyemiyorum. Bu 5 milyon da olabilir, 50 milyon da olabilir. Bizim hedefimiz ayın 20'sine kadar transferleri bitirmek. 3. hafta evimize geldiğimizde futbolcuları transfer etmiş, hocamız yerine gelmiş olmalı. Hepimiz inşallah bunun sonucunu alırız. Ben en az 4 haftayı hazırlık olarak görüyorum" açıklamasını yaptı.