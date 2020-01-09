  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Efsane amatörler

Efsane amatörler

Daha önce profesyonel ligde fırtına estiren 32 Ege takımı şimdi amatör kümede can çekişiyor. İkinci Lig'de en uzun süre oynayan Yeni Salihlispor kapandı. Bucaspor ve İzmirspor ise amatörde var olma savaşı veriyor. F.Bahçe'yi 6-1 yenen Aydınspor, Aydın Süper Amatör Küme'de, Ayvalıkgücü Bld BAL'da, Selçuk Efesspor ise ligden çekildi

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2020 Perşembe 01:08 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2020 Perşembe 01:08
Efsane amatörler

ŞERAFETTİN ÇIRACI

Onlar bir dönem futbol tarihimize damgalarını vurdular. Aldıkları başarılar, yaptıkları transferlerle futbolseverleri sokaklara döktüler. Ama gerek ekonomik sorunlar, gerek yönetim hataları onların büyümesini ve farklı noktalara gelmesini engelledi. Bazen şehir takımı bazen de ilçe ve belde takımı olmanın sıkıntısını yaşadılar. Şimdi Ege'de nam salmış 32 takımdan biri hariç amatör kümede yaşam savaşı veriyor. O 32 takım içinde yer alan ve 2. Lig'de en uzun süre barınan tek ilçe takımı olan Yeni Salihlispor kepenk indirdi. Ödemişspor, uzun yıllar 2. ve 3. Lig'de mücadele etti. 1996 yılında amatöre düştü. En büyük rakibi Tirespor da 1993 yılında aynı hazin sonu yaşadı. Önceki hafta hazin bir son daha yaşandı. İzmir'in 76 yıllık köklü kulübü Selçuk Efesspor, profesyonel ligden kalan borç yüküne daha fazla dayanamadı ve 1. Amatör Küme H Grubu'ndan çekilmek zorunda kaldı. 1988-89 sezonunda 3. Lig'e çıkan ve 2000 yılında yeniden amatöre düşen İzmir ekibi, 19 yıllık vergi ve sigorta borçları nedeniyle 11. haftada ligden çekildi.

FOTOĞRAF: Aydınspor'un tarih yazdığı o efsane kadroda Eser Kardeşler, İlker Yağcıoğlu, Djamel Amani, Faruk Korkmaz, Hikmet Şıktaşlılar, Önder Kon, İsmail Taviş, Mustafa Gölpınar, Ercan Kılıç, Cherif Elouzani ve Talip İkikardeşler vardı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Efsane amatörler

ÇİLE ÇEKİYORLAR
Çine Madranspor... 3 Mayıs 2014'te 3. Lig'e yükseldi. 2017- 2018 sezonunda bir kez daha amatör kümeye düştü. Ya Bucaspor... 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü takımı da son 9 yılda eridi. Şimdi Bölgesel Amatör Lig'de. Ya diğer efsane takımlar... Onlar da aynı hazin sonu yaşadı.

FOTOĞRAF: BUCASPOR

Efsane amatörler

METİN OKTAY FORMA GİYDİ
İzmir'in 97 yıllık kulübü İzmirspor, şimdi Bölgesel Amatör Lig'de. 1958-1967, 1968-1969 yıllarında Süper Lig'de mücadele eden 1997-1998 sezonunda 3. Lig'de 12 maçta 32 puan toplayarak profesyonel liglerdeki galibiyet rekorunu kıran lacivert-beyazlılar, 2010'da düştüğü amatör ligden bir türlü kurtulamadı. Özcan Altuğ'un ligin ilk resmi golünü atan futbolcu olarak da tarih sayfalarındaki yerini aldığı İzmirspor'da Metin Oktay, Tarık Gencay, Seyfi Talay, Sami Özok, Necdet Elmasoğlu, Doğan Emültay, Hamza Hamzaoğlu, Arif Kocabıyık, Hasan Elidemir, Bülent Buda gibi unutulmaz oyuncular yetişti.

Efsane amatörler

F.BAHÇE'YE FARK ATTILAR
AYDINSPOR... 1990-91 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda 6-1 yenerek Türkiye'nin gündemini değiştirdi. Şimdi Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele ediyor. Ege ekibi, tarihinin en önemli başarısını kazanıyor, rakibine de 1. Lig tarihinde kendi sahasında en farklı yenilgisini yaşatıyordu.

Efsane amatörler

11 YILDIR AMATÖRDE
1. Lig serüvenine tarihi Fenerbahçe zaferiyle başlayan Aydınspor, 2 sezon bu ligde mücadele verdikten sonra, ekonomik sıkıntılar yüzünden çöküş sürecine girdi. Aydınspor, 1992-93 sezonunda ligi 15. sırada bitirerek 2. Lig'e, 11 sezon önce de amatöre düşerek bir daha toparlanamadı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Galatasaray’ın unutulmaz efsanesi Tanju Çolak: Falcao kapalı kutu
Galatasaray’ın unutulmaz efsanesi Tanju Çolak: Falcao kapalı kutu
BİZE ULAŞIN