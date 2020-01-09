Efsane amatörler

ŞERAFETTİN ÇIRACI

Onlar bir dönem futbol tarihimize damgalarını vurdular. Aldıkları başarılar, yaptıkları transferlerle futbolseverleri sokaklara döktüler. Ama gerek ekonomik sorunlar, gerek yönetim hataları onların büyümesini ve farklı noktalara gelmesini engelledi. Bazen şehir takımı bazen de ilçe ve belde takımı olmanın sıkıntısını yaşadılar. Şimdi Ege'de nam salmış 32 takımdan biri hariç amatör kümede yaşam savaşı veriyor. O 32 takım içinde yer alan ve 2. Lig'de en uzun süre barınan tek ilçe takımı olan Yeni Salihlispor kepenk indirdi. Ödemişspor, uzun yıllar 2. ve 3. Lig'de mücadele etti. 1996 yılında amatöre düştü. En büyük rakibi Tirespor da 1993 yılında aynı hazin sonu yaşadı. Önceki hafta hazin bir son daha yaşandı. İzmir'in 76 yıllık köklü kulübü Selçuk Efesspor, profesyonel ligden kalan borç yüküne daha fazla dayanamadı ve 1. Amatör Küme H Grubu'ndan çekilmek zorunda kaldı. 1988-89 sezonunda 3. Lig'e çıkan ve 2000 yılında yeniden amatöre düşen İzmir ekibi, 19 yıllık vergi ve sigorta borçları nedeniyle 11. haftada ligden çekildi.

FOTOĞRAF: Aydınspor'un tarih yazdığı o efsane kadroda Eser Kardeşler, İlker Yağcıoğlu, Djamel Amani, Faruk Korkmaz, Hikmet Şıktaşlılar, Önder Kon, İsmail Taviş, Mustafa Gölpınar, Ercan Kılıç, Cherif Elouzani ve Talip İkikardeşler vardı.