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Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, maç sonunda herkesi şoke eden bir olay meydana geldi.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 09:31
Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...

Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay şok etkisi yarattı.

Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...

Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu'na saldırdı. Bu anlar kameralara da yansıdı.

Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...

İlk olarak Altınordu hocası Hüseyin Eroğlu koridorda gözüktü.

Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...

Uçar, son düdüğün ardından birden tünele doğru koştu.

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