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> Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...
Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...
TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, maç sonunda herkesi şoke eden bir olay meydana geldi.
Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 09:31
TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay şok etkisi yarattı.
Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu'na saldırdı. Bu anlar kameralara da yansıdı.
İlk olarak Altınordu hocası Hüseyin Eroğlu koridorda gözüktü.
Uçar, son düdüğün ardından birden tünele doğru koştu.