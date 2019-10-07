Haberler Galeri Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...

Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, maç sonunda herkesi şoke eden bir olay meydana geldi.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





