Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den çok konuşulacak Osimhen sözleri: Böylesi Türkiye'ye hiç gelmedi
Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, yorumculuktaki çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Demirel'in son çıkışı yine çok konuşulacak cinsten. Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'i değerlendiren Demirel, "Bu başka bir şey, bir daha böylesi gelmez" dedi. Demirel'in, Anelka, Hagi, Alex benzetmesi de dikkat çekti.
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Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, Bodrumspor'daki başarısız teknik adamlık serüveninin ardından yine yorumculuğa döndü. Demirel, yorumculukta yaptığı değerlendirmelerle adından söz ettirdi. Demirel'in son bombası Galatasaray'ın yıldızı Osimhen oldu. Demirel, Osimhen gibi bir oyuncuyu Süper Lig'de ilk kez gördüğünü ve bir daha da göreceğini düşünmediğini söyledi.
Hatayspor ile başarılı bir sezon geçirirken yaşanan 6 Şubat depremi ile sarsılan Volkan Demirel, takımı yalnız bırakmayarak zor şartlarda bir sezon daha çalıştırdı. Demirel, yönetim ile karşılıklı anlaşarak ayrıldıktan sonra yorumculuk yapmaya başladı.
Fenerbahçe'nin efsane file bekçisi yorumculukta oldukça başarılı ilerlerken, Bodrumspor ile anlaştı. Demirel ile Bodrum arasında kan uyuşmazlığı yaşandı ve Demirel kısa süre sonra takımdaki görevinden istifa etti. Demirel, yeniden spor yorumculuğuna dönerken çarpıcı çıkışlarıyla geri döndüğünü belli etti.
OSİMHEN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULUR
Volkan Demirel, bir YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede bombayı patlattı. Demirel, Osimhen ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Demirel'in Osimhen sözleri şöyle:
75 milyon Euro'yu verip Galatasaray Osimhen'i alamaz. Osimhen gibi bir oyuncu da bir daha Türkiye'ye gelmez. Değil Türkiye'de Avrupa'daki her takımda oynayacak seviyede.
Yakından izlediğim için yorumumu yaptım. Osimhen, gelmiş geçmiş, Alex, Carlos, Anelka, Hagi geldi. Ama bu başka bir şey. Bu Anelka gibi bir yıldız değil ama her dakika skor yapabilecek bir şey.