Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig'de sezonun maçında Jose Mourinho'nun ve Okan Buruk'un tercihleri maçın sonucunu belirleyecek.



Fenerbahçe'nin hücum hattının en ucunda Dzeko'nun olması beklenirken Galatasaray'da ise İcardi'nin tam olarak hazır olmaması sebebiyle yeni transfer Osimhen'in sahada olması bekleniyor.



Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko



Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai), Mertens, Barış, Osimhen



İKİ TAKIMDA GALİBİYET PEŞİNDE

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.



Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.



Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden "Cimbom", 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.