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Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisi oynanacak. Yapılacak derbiyle tarihte 104. kez karşı karşıya gelecek Fenerbahçe- Galatsaray derbisi Ülker Stadı'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte, merak edilen tüm bilgiler...

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Giriş Tarihi: 21.09.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:53

Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?
Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği derbi maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. İşte, Fenerbahçe- Galatasaray maçı muhtemel 11'ler ve maç hakkında tüm detaylar…

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Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?
Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu.

Derbiyi Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de cumartesi günü programda iki karşılaşma bulunurken Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?
Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Süper Lig'de sezonun maçında Jose Mourinho'nun ve Okan Buruk'un tercihleri maçın sonucunu belirleyecek.

Fenerbahçe'nin hücum hattının en ucunda Dzeko'nun olması beklenirken Galatasaray'da ise İcardi'nin tam olarak hazır olmaması sebebiyle yeni transfer Osimhen'in sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai), Mertens, Barış, Osimhen

İKİ TAKIMDA GALİBİYET PEŞİNDE
Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden "Cimbom", 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.

Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?
Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?

TEK EKSİK OSAYİ-SAMUEL
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

FİLİP KOSTİC ŞANS BEKLEYECEK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Transfer döneminin son bölümünde takıma katılan tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı.

Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?
Fenerbahçe- Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?

İCARDİ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.
Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.
Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

7 FUTBOLCU İLK DERBİ HEYECANINI YAŞAYACAK
Fenerbahçe'de 7 oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak.

Bu isimlerin yanı sıra daha önce kadroda bulunan ama Galatasaray'a karşı oynayamayan Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde ilk kez forma giyecek.