Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU "Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."
GALATASARAY "Yapılan kontroller sonucu koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."
BEŞİKTAŞ "Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."
FENERBAHÇE "Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."