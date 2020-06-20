  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

TFF 1'inci Lig'de, teknik direktör Yılmaz Vural ile 3 futbolcu dahil 12 ismin koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor için federasyon ve kulüpler geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 17:03 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 17:28
Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

Ligde yarınki Altay deplasmanı öncesi koronavirüs şokuyla sarsılan Akhisarspor için yayımlanan geçmiş olsun mesajlarından bazıları şöyle:

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
"Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

GALATASARAY
"Yapılan kontroller sonucu koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

BEŞİKTAŞ
"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

FENERBAHÇE
"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
  • SON DAKİKA