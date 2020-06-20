Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."