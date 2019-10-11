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Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, ligin 8. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi. İzmir ekibinin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, "Takım olarak en iyi sonuçları alıp, ligi en iyi yerlerde tamamlamaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı kazanarak, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Defans oyuncusu Alpaslan Öztürk, "Tabii önemli olan takımın puan alması. Kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan 3 puanın Göztepe'ye yazılması" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:54 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:55
Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, ligin 8. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

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Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Napoleoni, Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 2 gol atarak takıma katkı sağlamasının kendisini sevindirdiğini söyledi.

Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Özellikle son haftalarda iç ve dış sahada puanlar aldıklarını ifade eden Napoleoni, "Bu bizim için mutluluk verici. Taraftarımız evimizde bize güç veriyor. Bu hafta gollerimden sonra hep beraber kutladık. Bize verdikleri destek çok önemli. Şu an iyi bir durumdayız, geliştirerek devam edeceğiz. Zaten iyi çalışıyoruz. Takım olarak en iyi sonuçları alıp, ligi en iyi yerlerde tamamlamaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı kazanarak, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

ALPASLAN ÖZTÜRK: "TOP RAKİPTEYKEN SAVUNMA ANLAYIŞIMIZ BİZE YARDIMCI OLUYOR"
Defans oyuncusu Alpaslan Öztürk de lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak yeni gelen oyuncuların uyum sağlamasıyla toparlandıklarını, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Hangi mevkide istenirse orada en iyi performansı sergilemeye çalıştığını aktaran Alpaslan, şu anda oynadığı mevkide işlerin iyi gittiğini belirtti.

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