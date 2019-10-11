Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Özellikle son haftalarda iç ve dış sahada puanlar aldıklarını ifade eden Napoleoni, "Bu bizim için mutluluk verici. Taraftarımız evimizde bize güç veriyor. Bu hafta gollerimden sonra hep beraber kutladık. Bize verdikleri destek çok önemli. Şu an iyi bir durumdayız, geliştirerek devam edeceğiz. Zaten iyi çalışıyoruz. Takım olarak en iyi sonuçları alıp, ligi en iyi yerlerde tamamlamaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı kazanarak, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.