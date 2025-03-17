TARAFTARLAR TAM DESTEK VERDİLER

GÖZTEPE tribünleri her zaman olduğu gibi dünkü maçta Gürsel Aksel Stadı'nı doldurdular. Sarıkırmızılılar gelenek haline geldiği üzere maç öncesinde "Med Cezir" şarkısını hep bir ağızdan söylerken 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Göz-Göz'de geçen haftaki Sivas maçında kırmızı kart gören Koray Günter kadroda yer almazken, Ahmet Ildız da yedekler arasında yer aldı. Bu futbolcuların yerine Furkan Bayır ve Romulo görev yaptı.