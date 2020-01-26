Haberler Galeri Göztepe evine dönüyor! İzmir ayakta!

Göztepe evine dönüyor! İzmir ayakta!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak Göztepe'nin taraftarı karşılaşma öncesinde Susuzdede Parkı'ndan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezine kadar yürüyüş gerçekleştirdi.