Göztepe evine dönüyor! İzmir ayakta!
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak Göztepe'nin taraftarı karşılaşma öncesinde Susuzdede Parkı'ndan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezine kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 15:07
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak Göztepe'nin taraftarı karşılaşma öncesinde Susuzdede Parkı'ndan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezine kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
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Her iki takım taraftarı karşılaşma öncesinde Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle stat çevresinde kurulan Kızılay stantlarında bağışta bulundu.
İşte İzmir'den renkli görüntüler...