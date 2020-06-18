  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!

Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!

Göztepe, ligin 28. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, Malatya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan, tedavisine devam edilen Jerome takımdan ayrı olarak çalışmalarını yaptı.

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:14 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:23
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!

Göztepe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!

Sarı-kırmızılılar, bugün Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları çalışması yapan İzmir ekibi, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!

Öte yandan, tedavisine devam edilen Jerome takımdan ayrı olarak çalışmalarını yaptı.
IHA

Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Göztepe Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Göztepe Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı
  • SON DAKİKA