Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Göztepe, ligin 28. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, Malatya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan, tedavisine devam edilen Jerome takımdan ayrı olarak çalışmalarını yaptı.
Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:14
Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:23
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Göztepe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Sarı-kırmızılılar, bugün Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları çalışması yapan İzmir ekibi, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!
Öte yandan, tedavisine devam edilen Jerome takımdan ayrı olarak çalışmalarını yaptı.
IHA
Göztepe Malatya maçına hazırlanıyor!