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Haberler Galeri Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30. haftada 14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 17:37 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 17:38
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ligde son olarak 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup eden Göztepeli futbolcular, dünkü izinlerinin ardından Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı.

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Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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