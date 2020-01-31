Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Denizlispor maçı öncesi flaş açıklamalar

SON 10 HAFTADA ORTAYA ÇIKCAK
Palut, bu haftaki Yukatel Denizlispor maçının çök önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"En iyisini istiyoruz. Ligin bitimine 10 hafta kala her takımın hedefi önünde kalacaktır. Biz de 3-4 hafta kazanabileceğimiz en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Son 10 haftaya girilirken, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizlispor müsabakası çok kritik. Rakibimiz ikinci yarının ilk 2 haftası itibarıyla istediği girişi yapamadı. Biz ise iyi gidişatımızı sürdürmeliyiz. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Denizli'de potansiyelimizi sergileyeceğiz."