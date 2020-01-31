Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Denizlispor maçı öncesi flaş açıklamalar

Stadın konum olarak çok özel bir yerde bulunduğunu kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Herkesin yürüyerek ulaşacağı bir konumda. Camianın birleştiği bir yer oldu. Beşiktaş maçında da stadımızın açılması oyuncularımızda ekstra heyecan yarattı. Herkes kazanmayı çok istedi. İlk deneyimin vermiş olduğu ekstra heyecan bazen bize teknik anlamda negatif dönebiliyor ama çok iyi başlangıç yaptık."