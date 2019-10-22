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Göztepe yeni stadına kavuşuyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligin 19. haftasındaki Beşiktaş maçını, yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Kulüp başkanı Mehmet Sepil, "İnşaatta tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla ikinci yarının ilk maçını stadımızda oynayacağız" dedi. Sepil, "Şunu garanti ediyorum, İzmir deyince insanların aklına buradaki yaşam merkezi gelecek" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 11:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 11:56
Göztepe yeni stadına kavuşuyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligin 19. haftasındaki Beşiktaş maçını, yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Göztepe yeni stadına kavuşuyor

Mehmet Sepil, inşaat çalışmaları devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, camia olarak stadı 95 yıldır beklediklerini, "hayal olarak" görülen projenin tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi.

Göztepe yeni stadına kavuşuyor

Stadın Göztepe camiası için çok önemli olduğunu ve bir eksikliğin tamamlanacağını belirten Sepil, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Göztepe camiası için hep bir şeyimiz noksandı. Eviniz yok. Onun için 'Evimize dönüyoruz' diyoruz. Artık bitiyor. İnşaatta tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla ikinci yarının ilk maçını stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla stadımızın açılışını, ikinci yarıda yapabileceğimizi görüyoruz."

Göztepe yeni stadına kavuşuyor

Sepil, o karşılaşmada seyirciyle oturacağını aktararak, "Çünkü benim için locada seyredilecek bir maç değil. Seyirciyle beraber olacağım. Stada bakarsanız zaten, statla tribünler çok yakın. İlişki muazzam. Yani burada oynayacak takımlar, karşılarında çok zevkli, seyircisiyle ve camiasıyla bütünleşen bir takım görecek." diye konuştu.

Göztepe yeni stadına kavuşuyor

Vatandaşların yürüyüş yapabileceği stat çatısındaki ilk yürüyüşün kasım ayı içinde, projeye çok destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini anlatan Sepil, stadın adı gibi bir yaşam merkezi olacağını kaydetti.

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