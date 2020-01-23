Göztepe'de heyecan dorukta! Taraftar dev bayraklarla süsledi

Yalı Grubu'ndaki arkadaşlarımız da pazar günü kortej düzenleyecek. Maç günü yürüyüş organize ettik. Koreografi şovları yapacağız, özel bir açılış olacak. Burası sadece futbol maçlarının oynandığı bir stat değil, herkesin faydalanacağı yaşam merkezi olacak" dedi.



Göztepe'nin hiçbir maçını kaçırmadıklarını belirten Rüştü Benli, "Çok heyecanlıyız, inanılmayacak kadar mutluyuz. Saatleri değil, dakikaları sayıyoruz. Çok acılar çektik, çok cefalar çektik. Bizim için hayaldi.