Göztepe'de heyecan dorukta! Taraftar dev bayraklarla süsledi

Kadınların yeni statta daha fazla yer alacağını vurgulayan Arzu Ergüz, maçlarda küfrün ve şiddetin yer almaması gerektiğini söyledi. Arzu Ergüz, "Stadımız hepimize hayırlı olsun. Bunu açılış gibi değil bayram gibi görüyoruz. Semtte erkeklerden çok, kadınların coşkusu var. Hazırlıklarımızda hepimizin elleri değdi. Renkler bizi büyülüyor, yaşasın Göztepe. Umuyorum küfrün, hakaretin, şiddetin olmadığı maçlar izleriz. Bu semtte hep beraber eğlenceli işler yapabiliriz. Stadımızı özlemle bekliyoruz, evimize geri dönüyoruz" dedi.