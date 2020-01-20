Göztepe’nin yeni stadyumu kapılarını açıyor! Türkiye'de bir ilk

İçerisinde ticari ve sosyal yaşam alanları gibi bölümler de bulunan stadyum, Türkiye'de tek olan bir özelliği ile de dikkat çekiyor. O özellik ise stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru. Çatıda bulunan bu parkur, eşsiz bir İzmir körfezi manzarasını İzmirlilere sunuyor. Yürüyüş parkuru, maç günleri haricinde vatandaşların hizmetine açık olacak. Ayrıca, Göztepe Spor Kulübü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yaptığı iş birliği ile stadyumun önünde taraftarların toplanma alanı olarak 13 dönüm büyüklüğünde bir Taraftar Meydanı oluşturulacak.