Hayrettin Demirbaş, Süper Lig’i değerlendirdi

Üç büyüklerin transfer hamlelerini ve son durumlarını nasıl değerlendirirsiniz? Birçok oyuncunun ismi geçiyor ayrıca yine bir çok oyuncuyla yolların ayrılacağı söyleniyor.

Muslera süper. Luyindama'nın sakatlanması ve sezonu kapatması kötü oldu. Nagatomo ve Mariano'dan da hayır yok.

Arda Turan'ın transferi resmiyete kavuştuğunda ben G.Saray'a çok şey katacağına ve burada yeniden doğacağına inanıyorum. Zaten o da biliyor ki artık bundan ötesi yok, deniz bitiyor. Eğer Arda iyi oynarsa yavaş yavaş klasını konuşturan

Falcao da leblebi gibi goller atar.