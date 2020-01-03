Hayrettin Demirbaş, Süper Lig’i değerlendirdi

İlk yarıyı Sivas, G.Saray'dan 10, Beşiktaş'tan 7, F.Bahçe'den 6, Trabzon'dan 4, B.Şehir'den 3 puan önde bitirdi. Hedefe ulaşabilir mi? Hangileri atılım yapabilir ?
Öncelikle Sivas'ı çok takdir ettiğimi belirtmeliyim. Liderliği Türk oyuncuların etkin olduğu maçlarla sağlamaları gurur verici bir olay. Rıza Çalımbay da başarılı bir hoca. Ancak son iki maçta G.Birliği ve Göztepe önünde hayli zorlandılar. İkinci yarının İstanbul'daki ilk maçı Beşiktaş- Sivasspor mücadelesinin sonucu liderlik yarışına biraz daha açıklık getirecektir.