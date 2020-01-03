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Hayrettin Demirbaş, Süper Lig’i değerlendirdi

Hayrettin Demirbaş, Süper Lig'i ve transfer hamlelerini Yeni Asır'a değerlendirdi. Demirbaş ' Arda Galatasaray'a gelirse gelirse faydalı olur. Zaten o da çok iyi biliyor ki buradan ötesi yok. Falcao da onunla kendine gelir' açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 00:08 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 00:15
Hayrettin Demirbaş, Süper Lig’i değerlendirdi

İlk yarıyı Sivas, G.Saray'dan 10, Beşiktaş'tan 7, F.Bahçe'den 6, Trabzon'dan 4, B.Şehir'den 3 puan önde bitirdi. Hedefe ulaşabilir mi? Hangileri atılım yapabilir ?

Öncelikle Sivas'ı çok takdir ettiğimi belirtmeliyim. Liderliği Türk oyuncuların etkin olduğu maçlarla sağlamaları gurur verici bir olay. Rıza Çalımbay da başarılı bir hoca. Ancak son iki maçta G.Birliği ve Göztepe önünde hayli zorlandılar. İkinci yarının İstanbul'daki ilk maçı Beşiktaş- Sivasspor mücadelesinin sonucu liderlik yarışına biraz daha açıklık getirecektir.

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Hayrettin Demirbaş, Süper Lig’i değerlendirdi

SİVAS VE BAŞAKŞEHİR
Eğer Sivas puan alırsa yürür, Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda ağır yara alır. Başakşehir'de Mert, Visca, Crivelli gibi çok iyi oyuncular var. Sivas'a en çetin rakip onlar görünüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk potasına girmek istiyorlarsa mutlaka defanslarını sağlamlaştırmak zorundalar. F.Bahçe orta sahada hala 39 yaşındaki Emre'den medet umuyor. Muriç iyi santrfor ama top alamıyor, Kruse'nin varlığıyla yokluğu belli değil. Rodrigues de kendine oynuyor. Fener'in ligin 2.haftasında Kadıköy'de Başakşehir'le oynayacağı maç çok önemli. Sarı-lacivertliler kazanırsa zirveye ortak olur, diğer sonuçlar B.Şehir'i yürütür.

Hayrettin Demirbaş, Süper Lig’i değerlendirdi

Üç büyüklerin transfer hamlelerini ve son durumlarını nasıl değerlendirirsiniz? Birçok oyuncunun ismi geçiyor ayrıca yine bir çok oyuncuyla yolların ayrılacağı söyleniyor.
Muslera süper. Luyindama'nın sakatlanması ve sezonu kapatması kötü oldu. Nagatomo ve Mariano'dan da hayır yok.
Arda Turan'ın transferi resmiyete kavuştuğunda ben G.Saray'a çok şey katacağına ve burada yeniden doğacağına inanıyorum. Zaten o da biliyor ki artık bundan ötesi yok, deniz bitiyor. Eğer Arda iyi oynarsa yavaş yavaş klasını konuşturan
Falcao da leblebi gibi goller atar.

Hayrettin Demirbaş, Süper Lig’i değerlendirdi

KULÜPLERİMİZ HİZAYA GELDİ!
Finansal Fair Play kriterlerinden yakınılıyor. Allah razı olsun UEFA'dan. Kulüplerimizi hizaya getirmeseydi hepsi
altından kalkılamayacak borçlardan batmıştı. Çünkü bazı yöneticiler hesapsız harcamalarla kulüpleri bu hale getirdiler.
Türk futbolunun en büyük derdi kiralık yabancılar. Onlardan hiç randıman, medet beklemeyin. Siz kızıyorsunuz "Randıman
vermiyor" diye, o aldığı paraya bakıyor, kulüp umrunda değil. Beşiktaş'ta 37 yaşındaki Atiba'ya bakın. Sezon başında gönderilecekler listesinin başındaydı, şimdi omuzlarda taşınıyor. Lens'e, Llacic'e, Boyd'a bakın, aradaki farkı anlayın.

Hayrettin Demirbaş, Süper Lig’i değerlendirdi

Göztepe, Trabzon ve G.Saray'ı yendi, pek çok zirve adayını çelmeledi. UEFA Kupası şansı olabilmesi için tarnsferde nasıl takviyeye gitmeli?
Mehmet Sepil'i çok takdir ediyor, G.Saray başkanlarından Alp Yalman'a benzetiyorum. Göztepe'nin ara transfere
ihtiyacı çok değil. Bir iyi stoper almalılar. Balıkesir'den Ümraniye'ye giden Glumac idealdi, bonservisi de elindeydi. İzmirliler
nedense burnumuzun ucundakileri görmüyor, transferde komşu kentlerdeki yetenekleri değerlendirmiyoruz.

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