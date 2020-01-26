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İzmir'de Göztepe - Beşiktaş maçında herkesi şoke eden görüntü!

Tarihinde ilk kez kendi stadında karşılaşmaya çıkan Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni karnaval alanına çevirdi. İzmir'de gerçekleşen Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasında bu görüntü ise herkesi şok etti. İşte Göztepe Beşiktaş maçından dikkat çeken kareler...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





