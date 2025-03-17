ALİ SİNAN'DAN PROTESTOLU SEVİNÇ

Karşıyaka'da Ali Sinan Gayla, attığı gol sonrası sevinmedi. Ali Sinan'a eşlik eden prim alacakları olan diğer futbolcular da gol sonrası teknik direktör Ahmet Yıldırım'a giderek, deneyimli hocaya sarıldılar.