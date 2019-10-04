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Mustafa Denizli futbol gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi! 'Göztepe’nin önü açık'

Sarı-kırmızılı ekibin son iki maçtan 10 kişi ile toplam 4 puan almasına dikkat çeken başarılı teknik adam "Eksiklerine rağmen oyundan kopmaması önemli başarı" yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 09:21
Mustafa Denizli futbol gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi! 'Göztepe’nin önü açık'

SINIRSIZ FUTBOL/ GÜRKAN ERTAÇ

İran'ın Tractor Sazi takımını çalıştıran efsane teknik adam Mustafa Denizli, geride bıraktığımız hafta ve Süper Lig ekiplerinin son durumu ile ilgili yine Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen hafta G.Saray-F. Bahçe derbisinin eşitlikle biteceğini tahmin eden tecrübeli çalıştırıcı ligin tek İzmirlisi Göztepe'den geçen haftaki derbiye, Beşiktaş'taki sorunlardan G.Saray'ın yıldızı Falcao'ya kadar birçok konu hakkında önemli ifadeler kullandı.

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Mustafa Denizli futbol gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi! 'Göztepe’nin önü açık'

10 KİŞİYLE 4 PUAN BAŞARI
- Hocam İran'da çalışmanıza rağmen ligimizi iyi biliyor, yakından da izliyorsunuz. Eskiden Altay formasıyla karşılaştığınız Göztepe ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Lige sancılı başladı ama son haftalarda toparladı gözüküyor. Siz takımın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Mustafa Denizli futbol gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi! 'Göztepe’nin önü açık'

- Göztepe kesinlikle düşmez. Son iki maçta Konyaspor ve G.Antep'den 10 kişiyle 4 puan çıkarmaları çok önemli bir başarı. Çok iyi bir kalecisi, orta sahada Mossoro, Castro, Soner, Poko gibi tekniği yüksek, yaratıcı oyuncuları var. Alpaslan da süper oynuyor. Yasin, Serdar, Halil ve Eren'den de yararlanabilirler. Ara transferde bir golcü transfer ederlerse tehlike yaşamazlar. Önleri açık. Ligde Göztepe'den çok daha olumsuz futbol oynayan takımlar var. Hele böyle, içerde dışarda destek veren seyirciye sahipseniz, büyük avantaj.

Mustafa Denizli futbol gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi! 'Göztepe’nin önü açık'

DERBİDEKİ SONUÇ NORMAL
-Öncelikle sizi G.Saray-F.Bahçe derbisinin berabere biteceğini tahmin ettiğiniz için kutluyorum. Derbi, büyük beklentilere rağmen son derece sönük geçti. Size göre G.Saray kazanmak için nasıl oynamalıydı, neleri yapmadı ? F.Bahçe ise ilk 30 dakika baskılıydı sonra onlar da tek puana yattı.

Mustafa Denizli futbol gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi! 'Göztepe’nin önü açık'

- Sonuç normal. Her iki takım da yılların getirdiği ve omuzlara yüklediği bir stresi yaşadı. Zaten derbilerde de yüksek futbol kalitesi beklenmez. G.Saray, Belhanda ve Feghouli'den beklenen randımanı alamadı. F.Bahçe akıllıca ilk 30 dakika önde bastı, daha çok pozisyona girdi. Deplasmanda puanı garantiye almak için de kontrollü oynadı, ikinci devrede de fren yaptı.

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