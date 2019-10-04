Mustafa Denizli futbol gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi! 'Göztepe’nin önü açık'

- Göztepe kesinlikle düşmez. Son iki maçta Konyaspor ve G.Antep'den 10 kişiyle 4 puan çıkarmaları çok önemli bir başarı. Çok iyi bir kalecisi, orta sahada Mossoro, Castro, Soner, Poko gibi tekniği yüksek, yaratıcı oyuncuları var. Alpaslan da süper oynuyor. Yasin, Serdar, Halil ve Eren'den de yararlanabilirler. Ara transferde bir golcü transfer ederlerse tehlike yaşamazlar. Önleri açık. Ligde Göztepe'den çok daha olumsuz futbol oynayan takımlar var. Hele böyle, içerde dışarda destek veren seyirciye sahipseniz, büyük avantaj.

