Osimhen çıkmazı

İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'in, sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi düşük bularak reddettiği kaydedildi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, devre arasında Napoli'ye ilk teklifini ileten sarı-kırmızılıların Osimhen'i satın almaya hazır olduğu da ifade edildi. Ancak Galatasaray'ın yaptığı rekor teklife rağmen Napoli Başkanı De Laurentiis, oyuncuyu serbest kalma bedelinin daha altında bir bonservisle bırakmamakta ısrarcı olduğu kaydedildi.