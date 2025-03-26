Osimhen çıkmazı

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı forveti için Napoli'ye yaptığı 65 milyon Euro'luk teklif, başkan Laurentiis tarafından reddedildi. Ancak Galatasaray'ın yaptığı rekor teklife rağmen Napoli Başkanı De Laurentiis, oyuncuyu serbest kalma bedelinin daha altında bir bonservisle bırakmamakta ısrarcı olduğu kaydedildi.
HABER MERKEZİ
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Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol krallığı yarışında zirvede olan Nijeryalı forvet Victor Osimhen hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın, Victor Osimhen için 65 milyon Euro'luk ilk resmi teklifini Napoli'ye iletmesinin ardından aldığı cevapla çıkmaza girdi.
İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'in, sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi düşük bularak reddettiği kaydedildi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, devre arasında Napoli'ye ilk teklifini ileten sarı-kırmızılıların Osimhen'i satın almaya hazır olduğu da ifade edildi. Ancak Galatasaray'ın yaptığı rekor teklife rağmen Napoli Başkanı De Laurentiis, oyuncuyu serbest kalma bedelinin daha altında bir bonservisle bırakmamakta ısrarcı olduğu kaydedildi.
NİJERYALI'NIN KARARI ÖNEMLİ VİCTOR Osimhen'in geleceği adına vereceği kararın, oyuncunun transferi hakkında belirleyici olacağı da haberin detaylarında aktarıldı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 resmi karşılaşmaya çıkan Nijeryalı, 26 gol ve 5 asist katkısı yaptı.
GALATASARAY'DA AYRILIK YAKLAŞIYOR
GALATASARAY'IN 14 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera'nın, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü. Ailesini ülkesine gönderdiği kaydedilen Uruguaylı kalecinin, milli maç arasında ise eşyalarının bir kısmını Uruguay'a gönderdiği öğrenildi.
SANCHEZ'E FIFA'DAN ENGEL VAR
CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ile Brezilya arasında oynanan maçta kafasına aldığı darbe sonrasında kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve oyundan çıkarılan Davinson Sanchez'e FIFA'dan yasak geldi. Marca'da yer alan habere göre, FIFA beyin sarsıntısı ve kafa travmaları gibi durumlarda futbolcuların 7 günden önce sahaya dönüşünü yasaklıyor. Bu sebeple 28 yaşındaki futbolcu, 26 Mart'ta Paraguay'ı konuk edecek Kolombiya'nın kadrosunda yer alamayacak.