Osimhen için bomba iddia: Yeni adresi belli oldu

Haberin devamında ve detaylarında ise Nijeryalı golcünün Premier Lig'den bir takıma veya Juventus'a transfer olmak istediği öne sürüldü.

Öte yandan Manchester United'ın maaş bütçesini ayarlayabilmek için yoğun çalışma içinde olduğu belirtilirken, kırmızı - şeytanların Osimhen için Viktor Gyökeres transferinden vazgeçmeye yakın olduğu aktarıldı.