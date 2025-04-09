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Osimhen için bomba iddia: Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden olan Victor Osimhen için bomba bir iddia ortaya atıldı. Avrupa basınında yer alan iddiaya göre Nijeryalı futbolcunun oynamak istediği kulüp açıklandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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Osimhen için bomba iddia: Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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Osimhen için bomba iddia: Yeni adresi belli oldu

KARİYER REKORUNA DOĞRU

Galatasaray'ın gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan yıldızı Victor Osimhen, sarı - kırmızılı forma altında kariyer rekoruna hazırlanıyor. Nijeryalı futbolcu kariyerinin en çok gol attığı sezonunu 2022-23'te Napoli'de 39 maçta attığı 31 golle yaşayan 26 yaşındaki golcü, Galatasaray'da 4 gol daha atarsa yıldız futbolcu kariyer rekorunu kıracak.

Osimhen için bomba iddia: Yeni adresi belli oldu

OSIMHEN'İN RAKAMLARI

Kiralık olarak sarı - kırmızılı formayı terleten Osimhen, bu sezon 32 resmi maçta sahne aldı. Söz konusu müsabakalarda 28 kez fileleri topla buluşturan Nijeryalı, 5 asistlik de skor katkısı sağladı.

Osimhen için bomba iddia: Yeni adresi belli oldu

Son olarak futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. ESPN'de yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için anlaşma sağlayamadı.

Osimhen için bomba iddia: Yeni adresi belli oldu

Haberin devamında ve detaylarında ise Nijeryalı golcünün Premier Lig'den bir takıma veya Juventus'a transfer olmak istediği öne sürüldü.

Öte yandan Manchester United'ın maaş bütçesini ayarlayabilmek için yoğun çalışma içinde olduğu belirtilirken, kırmızı - şeytanların Osimhen için Viktor Gyökeres transferinden vazgeçmeye yakın olduğu aktarıldı.