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Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu. Maxi kategorisinde İbrahim Okyay, super kategorisinde Yağız Gedik ve super production kategorisinde de Hasan Tansu, her iki yarışta da birinci olmayı başardılar.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 18:54
Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu.

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Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı

Ülkü Park Yarış Pisti'nde 23 pilotun mücadele ettiği organizasyonda, "maxi", "super" ve "super production" kategorilerinde ikişer yarış gerçekleştirildi.

Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı

Maxi kategorisinde İbrahim Okyay, super kategorisinde Yağız Gedik ve super production kategorisinde de Hasan Tansu, her iki yarışta da birinci olmayı başardılar.

AA

Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı

İşte görüntüler...

Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı
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