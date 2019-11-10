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Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı
Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu. Maxi kategorisinde İbrahim Okyay, super kategorisinde Yağız Gedik ve super production kategorisinde de Hasan Tansu, her iki yarışta da birinci olmayı başardılar.
Giriş Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 18:54
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Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu.