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Haberler Galeri Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu

Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 1'inci Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, kupasını Gümüşhanespor'u 6-0 mağlup ettiği sezonun son iç saha maçından sonra aldı. Ligde çıktığı 35 maçta bileği hiç bükülmeyip Sarıyer'le deplasmanda oynayacağı son sınav öncesi 83 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, kupasına evinde kavuştu.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:13
Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu

Şampiyonluk maçında Mümin Özkasap Tesisleri siyah-beyaz balonlar ve bayraklarla süslendi. Manisa FK'lı futbolcular, maç sonrası sahada oluşturulan platforma isimleri tek tek anons edilerek çıktı.

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Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu

Bazı futbolcular kupa törenine çocuklarıyla birlikte katılırken, tüm takım şampiyonluk tişörtleri giydi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle madalya töreninde madalyalar futbolcuların boyunlarına takılmayıp ellerine verildi.

Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu

Manisa FK'da takım kaptanı Nizamettin'e kupayı Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürü Hamdi Kutval ve Asbaşkan Engin Anlı beraber verdi. Nizamettin'in kupayı havaya kaldırmasıyla siyah-beyazlılar büyük coşku yaşadı.

Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu

Hamdi Kutval, törende yaptığı konuşmada şampiyonlukta emeği geçenleri kutlayıp, "Gönlüm ve deliğim odur ki bir sezon sonra bir kupayı da size vermek için burada buluşuruz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" dedi.

Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu

Engin Anlı ise bir sezonun emeklerini şampiyonlukla taçlandırdıkları için çok mutlu olduklarını ancak koronavirüs pandemisi yüzünden taraftarlarından uzak olmaları nedeniyle kupa törenini buruk yaşadıklarını söyledi.

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