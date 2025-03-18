"BU TAKIMA SAHİP ÇIKIN"

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Yeşilkırmızılı camiadan destek isteyen Yıldırım, "Farklı bir galibiyet aldık, çok zor dönemeçte kazandık, çok mutluyuz. Bizim içerde çok büyük sıkıntılarımız var. Herkesin aile olup bu sıkıntıları gidermesi gerekiyor. Biz içerde hakikaten hep beraber hareket eden, hep beraber gülen, hep beraber kavga eden, kendi içinde tartışan ama hep güzel sonuca odaklanma adına çok güzel şeyler yapıyoruz. Bir aile olup ailenin büyükleri yani taraftarlar inşallah bu takıma daha fazla sahip çıkarlar. Yöneticilerimiz de birazcık daha maddi ve manevi bize destek verirlerse bu takım Allah izin verirse şampiyon olacak" dedi.