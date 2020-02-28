Spor camiası tek yürek! Başımız sağ olsun

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Bu acı haberin ardından spor camiasından başsağlığı mesajları paylaşıldı...
Giriş Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 09:51Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 09:52
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İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Bu acı haberin ardından spor camiasından başsağlığı mesajları paylaşıldı...