Teknik Direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi: En az çeyrek final

Sayın Vural, Milli Takım iyi ama ligimiz pek iç açıcısı değil. Avrupa kupalarında nal topladık.

"Avrupa Kupaları'nda tarihteki en kötü sezonumuzu yaşıyoruz. Daha önemlisi bunun sonucunun Türk futbolunu olumsuz yerlere götürme tehlikesidir. Eğer G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bugün ve yarın puan alamazlarsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım götürememe durumundayız. Avusturya'nın nefesi ensemizde. İşin bir kötü yanı da kulüplerimizin iddialarını yitirdikleri için formalite maçlarında yedek oyunculara yer vermeleri ve ligi hedef seçmeleri. Önce ülkemiz için oynamayı alacağımız her puanın Türkiye'nin puanını artırdığını düşünmeliyiz." Galatasaray'ın işi şu anda elbette bir hayli zor. Paris Saint Germain'i deplasmanda yenmek mucize. Üstelik bu da yetmiyor. Brugge'un da Real Madrid'e puan kaybetmesi gerek. UEFA'da ise Başakşehir, deplasmanda Mönchengladbach önünde ya herro, ya merro diye elinden geleni yapacak. İyi kadrosu, puan veya puanlar alma ihtimali var. Kulüpler Milli Takımı örnek almalı. Altyapıya daha fazla önem verip takımlarını gençleştirmeli."