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Teknik Direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi: En az çeyrek final

Teknik Direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi. Vural, "Mütevazi olmaya gerek yok. Gençlerden kurulu Millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda İtalya dahil tüm takımları mağlup edecek güçte" dedi. Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Ne yazık ki kulüplerimiz Milli Takımımız gibi başarılı değil. Onları örnek almalı ve altyapıya eğilmeliler. Bu gidiş iyi değil" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 00:24 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 00:24
Teknik Direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi: En az çeyrek final

HAFTAYA BAKIŞ -ŞENOL KANTÜRK

Teknik Direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi. Vural, "Mütevazi olmaya gerek yok. Gençlerden kurulu Millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda İtalya dahil tüm takımları mağlup edecek güçte" dedi. Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Ne yazık ki kulüplerimiz Milli Takımımız gibi başarılı değil. Onları örnek almalı ve altyapıya eğilmeliler. Bu gidiş iyi değil" ifadelerini kullandı.

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Teknik Direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi: En az çeyrek final

Hocam Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda boy ölçüşebileceği takımlarla eşleşti. Şansımı ne olur?
"Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda bu gruptan kesinlikle çıkacak durumda. Biz İtalya'yı da çelmeleriz, puan alır veya kazanabiliriz. Ben Fransa maçımızı canlı izledim. Hani o kamuoyunda, "Fransızlar bizi küçümsedi, ondan yenildiler" yorumları yapılıyor ya yanlış. Biz Fransızları bağırta bağırta yendik. Deplasmanda da bizi yenemediler. İtalya'ya niye aynı direnci göstermeyelim? Ben bu gruptan lider bile çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü Zeki Çelik'le, Merih Demiral'la, Çağlar Söyüncü'yle, Cengiz'le, Umut Meraş'la, İrfan'la, Kenan Karaman'la, Mahmut Tekdemir'le, Kaan'la çok iyi bir genç jenerasyonu yakaladık."

Teknik Direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi: En az çeyrek final

GÜNEŞ ÇOK İYİ TOPARLADI
"Dünya üçüncülüğü yaşadığımız dönemdeki gibi Şenol Güneş, Milli Takımımızı hem teknik direktör, hem de ağabey havasıyla kucaklıyor. Futbolda motivasyon çok önemlidir. Onun sırrı da Şenol Güneş. İyi bir hava yakaladık. Bu kadro bizi en az çeyrek finale kadar götürür. Daha fazlası olur mu, bence olur."

Teknik Direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi: En az çeyrek final

Sayın Vural, Milli Takım iyi ama ligimiz pek iç açıcısı değil. Avrupa kupalarında nal topladık.
"Avrupa Kupaları'nda tarihteki en kötü sezonumuzu yaşıyoruz. Daha önemlisi bunun sonucunun Türk futbolunu olumsuz yerlere götürme tehlikesidir. Eğer G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bugün ve yarın puan alamazlarsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım götürememe durumundayız. Avusturya'nın nefesi ensemizde. İşin bir kötü yanı da kulüplerimizin iddialarını yitirdikleri için formalite maçlarında yedek oyunculara yer vermeleri ve ligi hedef seçmeleri. Önce ülkemiz için oynamayı alacağımız her puanın Türkiye'nin puanını artırdığını düşünmeliyiz." Galatasaray'ın işi şu anda elbette bir hayli zor. Paris Saint Germain'i deplasmanda yenmek mucize. Üstelik bu da yetmiyor. Brugge'un da Real Madrid'e puan kaybetmesi gerek. UEFA'da ise Başakşehir, deplasmanda Mönchengladbach önünde ya herro, ya merro diye elinden geleni yapacak. İyi kadrosu, puan veya puanlar alma ihtimali var. Kulüpler Milli Takımı örnek almalı. Altyapıya daha fazla önem verip takımlarını gençleştirmeli."

Teknik Direktör Yılmaz Vural futbolun gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi: En az çeyrek final

Hocam Sivasspor zirveyi bırakmıyor. Sizce bu işin sonunu getirebilir mi? Büyükler ne yapar?
"Sivasspor gerçekten mükemmel futbol oynuyor, Rıza Çalımbay'la zirveyi kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Özellikle Türk oyuncularla bunu başarması çok önemli. Beşiktaş için ilk 5 haftada "küme düşer mi?" diye bana sormuştunuz, "Ben şampiyon adayı" demiştim. Nitekim sonuç ortada. Sivas'ı zorlarsa Beşiktaş zorlar. Galatasaray'ın fikstürü iyi. Ama F.Bahçe için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ersun Yanal hata yaptı, "şampiyonuz" dedi büyük konuştu. Ama görünen köy kılavuz istemez. Fenerbahçe'nin işi zor. Trabzonspor sakatlardan kurtulursa zirveye yapışır. Başakşehir'i de tabii ki unutmamak lazım."

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