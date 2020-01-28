TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı! İşte değişen teknik direktörler

Geçen yıl Süper Lig'den düştükten sonra teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getiren Akhisarspor, 19. haftadaki Bursaspor yenilgisinin ardından dün tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.
Yeşil-siyahlı ekipteki bu değişikliğin ardından ligde teknik heyet değişikliğine giden takım sayısı 15'e yükseldi.
Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki ekipler, sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı.
Ligde 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında dörder, 2016-2017'de 3, 2015-2016'da ise 1 takım teknik direktör değiştirmemişti.