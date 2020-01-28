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TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı! İşte değişen teknik direktörler

Akhisarspor'un teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasıyla Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki takımlar teknik heyet değişikliğine gitmiş oldu. Süper Lig'de bu sezon 10 takım teknik direktör değiştirme kararı aldı

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2020 Salı 12:00
TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı! İşte değişen teknik direktörler

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitmeyen takım sayısı 3'e düştü.

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TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı! İşte değişen teknik direktörler

Geçen yıl Süper Lig'den düştükten sonra teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getiren Akhisarspor, 19. haftadaki Bursaspor yenilgisinin ardından dün tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı ekipteki bu değişikliğin ardından ligde teknik heyet değişikliğine giden takım sayısı 15'e yükseldi.

Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki ekipler, sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı.

Ligde 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında dörder, 2016-2017'de 3, 2015-2016'da ise 1 takım teknik direktör değiştirmemişti.

TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı! İşte değişen teknik direktörler

EN İSTİKRARLI HÜSEYİN EROĞLU
Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, TFF 3. Lig'de başına geçtiği İzmir temsilcisini 1. Lig'e kadar taşıdı.

TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı! İşte değişen teknik direktörler

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ile Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta da geçen sene olduğu gibi görevlerinin başında yer alıyor.

TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı! İşte değişen teknik direktörler

GÖREV YAPAN İSİMLER
TFF 1. Lig'de bu sezon şimdiye kadar geçici isimler hariç görev yapan teknik direktörler ve maç sayıları şöyle:

Adana Demirspor: Ümit Özat (3), Uğur Tütüneker (15)

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