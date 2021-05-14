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Yarın şampiyon belli olacak! Göztepe Beşiktaş maçına hazır
Süper Lig'in 42. ve son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 20:40Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 20:41
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Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.