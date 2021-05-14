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Haberler Galeri Yarın şampiyon belli olacak! Göztepe Beşiktaş maçına hazır

Yarın şampiyon belli olacak! Göztepe Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig'in 42. ve son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 20:40 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 20:41
Yarın şampiyon belli olacak! Göztepe Beşiktaş maçına hazır

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

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Yarın şampiyon belli olacak! Göztepe Beşiktaş maçına hazır

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Yarın şampiyon belli olacak! Göztepe Beşiktaş maçına hazır

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği çalışmaya sakatlıkları nedeniyle katılmayan Marko Mihojevic, Balazs Megyeri, Fousseni Diabate ve Kerim Alıcı, yarın forma giyemeyecek

Yarın şampiyon belli olacak! Göztepe Beşiktaş maçına hazır
Yarın şampiyon belli olacak! Göztepe Beşiktaş maçına hazır
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