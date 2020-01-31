Yılmaz Vural'dan Yeni Asır'a özel açıklamalar

CAMİAMIZ RAHAT ETSİN

İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Üstümüzde gerçekten de çok dirençli ve kaliteli takımlar var. Ama bizim takımımız da en az onlar kadar iyi. Taraftarlarımız ve camiamız kesinlikle endişe etmesin. Bu takım mutlaka Süper Lig'e çıkacak."

2. Sayın Vural gelmeden araştırmışsınızdır. Nasıl bir tablo ile karşılaştınız. Ne yapacaksınız?

"Kulübün ekonomik durumu ortada. Bu takım bu sezon mutlaka ve mutlaka Süper Lig'e çıkmalı. Çıkmalı çünkü mecburuz. Aksi durumda içinde bulunduğumuz ortamın şartları da iyice ağırlayacak. Bundan sonraki dönemlerde şampiyon olmak veya Süper Lig'e çıkmak çok daha zor olacak. Bunun için top yekun harekete geçmeliyiz, kenetlenmeliyiz. Bu takımın Süper

Lig'e dönmesi Akhisarspor'un kurtuluşu anlamına gelmektedir. Çünkü, Akhisarspor Lig'e gerçekten müthiş bir renk katmıştı.