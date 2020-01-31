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Yılmaz Vural'dan Yeni Asır'a özel açıklamalar

Akhisarspor'un başına geçen Yılmaz Vural, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, 'Türkiye Kupası kazanıp, Avrupa kupalarına katılan takımın küme düşmesi çok acayip. Ama merak etmesinler küllerimizden doğarız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 00:25 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 00:25
Yılmaz Vural'dan Yeni Asır'a özel açıklamalar

1. Hocam Akhisarsporu neden tercih ettiniz? Oldukça zor bir tabloda görevi kabul ettiniz.
"Biz zor zamanların adamıyız. İşte o yüzden Yılmaz Vural olduk. dediğiniz gibi kulübün ekonomik durumu ortada. Ben hala anlam veremiyorum. Bir takım Türkiye Kupası şampiyonu oluyor ve o sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılıyor
ama sezon sonunda küme düşüyor. Akhisarspor gerçekten de geçen sezon talihsiz bir şekilde Süper Lig'e veda etti. Böylesine iyi bir takım küme düşmeyi hak etmiyordu. Neyse olan oldu. Ama merak etmesinler. Bu takımı Süper Lig'e çıkartacağız.
Futbolcuların hepsini tanıyorum. Çoğu eski talebem. Bir çoğu da benim takımlarıma rakip oldu. Hepsi pırlanta gibi çocuklar.

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Yılmaz Vural'dan Yeni Asır'a özel açıklamalar

CAMİAMIZ RAHAT ETSİN
İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Üstümüzde gerçekten de çok dirençli ve kaliteli takımlar var. Ama bizim takımımız da en az onlar kadar iyi. Taraftarlarımız ve camiamız kesinlikle endişe etmesin. Bu takım mutlaka Süper Lig'e çıkacak."

2. Sayın Vural gelmeden araştırmışsınızdır. Nasıl bir tablo ile karşılaştınız. Ne yapacaksınız?
"Kulübün ekonomik durumu ortada. Bu takım bu sezon mutlaka ve mutlaka Süper Lig'e çıkmalı. Çıkmalı çünkü mecburuz. Aksi durumda içinde bulunduğumuz ortamın şartları da iyice ağırlayacak. Bundan sonraki dönemlerde şampiyon olmak veya Süper Lig'e çıkmak çok daha zor olacak. Bunun için top yekun harekete geçmeliyiz, kenetlenmeliyiz. Bu takımın Süper
Lig'e dönmesi Akhisarspor'un kurtuluşu anlamına gelmektedir. Çünkü, Akhisarspor Lig'e gerçekten müthiş bir renk katmıştı.

Yılmaz Vural'dan Yeni Asır'a özel açıklamalar

Akhisarspor'un yeri mutlaka ve mutlaka Süper Lig olmalı." Buraya koştura koştura geldik. Bekleyecek zamanımız
yok. Bu takım 65 şut atmış sadece 54'ü kaleyi bulmuş. Dolayısıyla ligin en az gol atan takımlarından bir tanesiyiz. Bursaspor maçı son örnek. Rakip 1-2 kere kaleye gelip golü buldu, Akhisarspor birçok fırsatı kaçırdı. Herkesle iletişimde olacağız. Kondisyon merkezinden malzemecisine kadar konuşacağız. Biz birlikte başarıyı yakalayacağız. Pazar günü Altınordu deplasmanıyla yeni bir sayfa açacağız."

Yılmaz Vural'dan Yeni Asır'a özel açıklamalar

3.Aslında rakiplerle aradaki puan farkı da kapanmayacak bir ölçüde değil. Bu takım sizce ilk 2'den hedefe ulaşır mı?

"Süper Lig potasında yer alan ikinci sıradaki Erzurumspor'la aramızdaki puan farkı 6. Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Takım olabilirsek, her şeyi doğru yaparsak sonuçlarını da rahat alabiliriz. Akhisarspor takımı çok önemli bir dönemde. Çok çalışacağız. Oyuncularımla gelir gelmez toplantı yaptık. Futbolculara da söyledim, biz idare edilen birileri değiliz biz kendimiz idare ederiz. Başkası bizi idare edemez. Bir kere bu bilinçte olurlarla iyi bir takım olabiliriz.

Yılmaz Vural'dan Yeni Asır'a özel açıklamalar

Çok çalışınca bizim Türk oyuncular doğru tepki vermiyor. Böyle sorunları bütün takımlarda yaşadık. Umarım burada yaşamayız. Sizin de söylediğiniz gibi ilk 2'den çıkmamamız için bir neden yok. Bu takımın kalitesi üstteki takımlardan aşağı değil. Takımımızda stoperde iki arkadaşımız cezalı. Biri Cocolic, diğeri de Alperen. Hasan Ali tedaviye gitti. Muhammet'in gribal bir enfeksiyonu var. Taha da sakatlıktan biraz erken dönmüş, kendisinin tekrar bir sakatlığı oldu. Kadro dışı kalan Eray ise affedildi. Sonuçta hafta sonuna bir takım sahaya çıkacak."

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