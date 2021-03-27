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Haberler Galeri Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Akıncı PT-3'ün ilk uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, paylaşıma "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadesini ekledi.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 19:00
Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin terörle mücadelesi ve hava savunmasındaki gücü artmaya devam ediyor. Savunma sanayindeki yerlileşme ve millileşmenin karşılığı da her geçen gün daha iyi fark ediliyor. İHA'lar ile başlayan ve SİHA'larla devam eden üretimde yeni bir adım daha atıldı. Akıncı PT-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulundu.

Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

İlk uçuşla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Bayraktar, "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.

Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

TİHA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Bu arada 5 ay sürecek Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri de başladı.. Farklı kuvvetlerden gelen kursiyerler Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde eğitim görüyor.

Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Eğitimler kapsamında, her bir branş için Baykar tarafından ayrı ayrı hazırlanan müfredat işlenirken, ilk ders Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından verildi.

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