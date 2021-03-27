Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin terörle mücadelesi ve hava savunmasındaki gücü artmaya devam ediyor. Savunma sanayindeki yerlileşme ve millileşmenin karşılığı da her geçen gün daha iyi fark ediliyor. İHA'lar ile başlayan ve SİHA'larla devam eden üretimde yeni bir adım daha atıldı. Akıncı PT-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.