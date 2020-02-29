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Başkan Erdoğan 'sınıfının en üstü olacak' demişti! İşte Akıncı'nın özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib ile ilgili yaptığı konuşmasında Esed rejimine nefes aldırmayan SİHA'lara dikkat çekti. Başkan Erdoğan, SİHA'ların en gelişmişi olan Akıncı'nın yolda olduğunu söyledi. Erdoğan, "Akıncı'yı inşallah yapıyoruz, test uçuşları yapıldı. Şu anda başarılı. Seri üretim için hazırlıklar devam ediyor" dedi. Türkiye'ye savunma sanayisinde büyük mesafe aldıracak olan Akıncı'nın özellikleri dikkat çekiyor. İşte yerli ve milli özellikleri ile dikkat çeken Akıncı ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29 Şubat 2020 Cumartesi 18:23
Başkan Erdoğan 'sınıfının en üstü olacak' demişti! İşte Akıncı'nın özellikleri

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar Akıncı TİHA stratejik görevler icra edecek.

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Başkan Erdoğan 'sınıfının en üstü olacak' demişti! İşte Akıncı'nın özellikleri

24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5,5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 adet 450 beygir gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 beygir ve 2x200 beygir güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.

Başkan Erdoğan 'sınıfının en üstü olacak' demişti! İşte Akıncı'nın özellikleri

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

Başkan Erdoğan 'sınıfının en üstü olacak' demişti! İşte Akıncı'nın özellikleri

Bayraktar Akıncı TİHA, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek. F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, burun kısmında bulunacak milli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olacak.

Başkan Erdoğan 'sınıfının en üstü olacak' demişti! İşte Akıncı'nın özellikleri

Kanat altında taşıyacağı yerli ve milli hava-hava mühimmatlarıyla harekat icra edebilecek. Bünyesinde EO/IR kamera, ASELSAN tarafından milli olarak üretilen AESA radarı, görüş hattı ötesi (uydu) bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı, gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip olacak.

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