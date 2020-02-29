Başkan Erdoğan 'sınıfının en üstü olacak' demişti! İşte Akıncı'nın özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib ile ilgili yaptığı konuşmasında Esed rejimine nefes aldırmayan SİHA'lara dikkat çekti. Başkan Erdoğan, SİHA'ların en gelişmişi olan Akıncı'nın yolda olduğunu söyledi. Erdoğan, "Akıncı'yı inşallah yapıyoruz, test uçuşları yapıldı. Şu anda başarılı. Seri üretim için hazırlıklar devam ediyor" dedi. Türkiye'ye savunma sanayisinde büyük mesafe aldıracak olan Akıncı'nın özellikleri dikkat çekiyor. İşte yerli ve milli özellikleri ile dikkat çeken Akıncı ile ilgili merak edilenler...