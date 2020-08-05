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Haberler Galeri Bomba özellik geldi! WhatsApp kullananlar artık...

Bomba özellik geldi! WhatsApp kullananlar artık...

WhatsApp sahte haber ile mücadele kapsamında platformun masaüstü sürümü Web WhatsApp'a arama özelliği getirdi.

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 09:09
Bomba özellik geldi! WhatsApp kullananlar artık...

WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik ekledi. Artık kullanıcılar gelen içerikleri internette taratarak kontrol edebilecek.

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Bomba özellik geldi! WhatsApp kullananlar artık...

NTV'nin haberine göre söz konusu özellik sayesinde herhangi bir mesaja tıkladığınızda haberi doğrulamanızı sağlayacak web üzerinde ara seçeneği karşınıza çıkacak.

Bomba özellik geldi! WhatsApp kullananlar artık...

WhatsApp bu özellik sayesinde platform üzerinden dolaşıma sokulan mesajların internet üzerinden doğrulanmasını sağlamayı hedefliyor

Bomba özellik geldi! WhatsApp kullananlar artık...

WhatsApp, geçtiğimiz dönemde sahte haberlerin yayılmasını engellemek için önlemler almıştı.

Bomba özellik geldi! WhatsApp kullananlar artık...

Örneğin iletilen bir mesajın yakın kişilerden gelmediğini belirten bir işaret koymuştu ve bazı mesajların iletilme sayısını kısıtlamıştı.

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