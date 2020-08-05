Bomba özellik geldi! WhatsApp kullananlar artık...

WhatsApp sahte haber ile mücadele kapsamında platformun masaüstü sürümü Web WhatsApp'a arama özelliği getirdi. WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik ekledi. Artık kullanıcılar gelen içerikleri internette taratarak kontrol edebilecek. NTV'nin haberine göre söz konusu özellik sayesinde herhangi bir mesaja tıkladığınızda haberi doğrulamanızı sağlayacak web üzerinde ara seçeneği karşınıza çıkacak. WhatsApp bu özellik sayesinde platform üzerinden dolaşıma sokulan mesajların internet üzerinden doğrulanmasını sağlamayı hedefliyor WhatsApp, geçtiğimiz dönemde sahte haberlerin yayılmasını engellemek için önlemler almıştı. Örneğin iletilen bir mesajın yakın kişilerden gelmediğini belirten bir işaret koymuştu ve bazı mesajların iletilme sayısını kısıtlamıştı. WhatsApp ayrıca bir mesajın tek seferde sadece 5 kişiye iletilmesini sağlayan özelliğini kullanıma açmıştı.