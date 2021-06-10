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Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Bilgisayar parçalarından çıkanlar şaşırttı
Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Bilgisayar parçalarından çıkanlar şaşırttı
Eskiyen bilgisayar parçalarınızı atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülere bakın! İşte bilgisayarın içinden adım adım altın çıkarılış anı... Ancak uyarıyoruz; kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın...
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 00:44
Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 00:44
Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!
İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...
Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.
Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.