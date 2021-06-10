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Haberler Galeri Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Bilgisayar parçalarından çıkanlar şaşırttı

Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Bilgisayar parçalarından çıkanlar şaşırttı

Eskiyen bilgisayar parçalarınızı atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülere bakın! İşte bilgisayarın içinden adım adım altın çıkarılış anı... Ancak uyarıyoruz; kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın...

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 00:44 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 00:44
Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Bilgisayar parçalarından çıkanlar şaşırttı

Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

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Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Bilgisayar parçalarından çıkanlar şaşırttı

İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Bilgisayar parçalarından çıkanlar şaşırttı

Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.

Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Bilgisayar parçalarından çıkanlar şaşırttı

Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Bilgisayar parçalarından çıkanlar şaşırttı
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