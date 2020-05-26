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Instagram'da yeni özellik! Messenger Rooms açıldı

Popüler sosyal medya platformu Instagram yeni güncellemelerine devam ediyor. Özellikle koronavirüs salgını döneminde sosyal medya çok daha fazla kullanır oldu. Görüntülü görüşmeler, grup sohbetleri evlerde sık vakit geçirdiğimiz şu dönemlerde revaçta. Instagram'da yeni özelliğini bu dönemde gündeme getirdi. Facebook aynı anda 50 kişiye kadar görüşme imkanı saplayan Messenger Rooms özelliğini bir süre önce kullanıma açmıştı. Bu özelliğin Facebook'un çatısı altında olan WhatsApp'a ve Instagram'a geleceği raporlanmıştı. Sonunda beklenen oldu, Messenger Rooms, Instagram'a entegre edildi.

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 10:27 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 10:37
Instagram'da yeni özellik! Messenger Rooms açıldı

Instagram'da da tıpkı WhatsApp, Facebook Messenger gibi görüntülü görüşme imkanı var. Koronavirüsü salgını nedeniyle bu özelliğin kullanımı oldukça arttı.

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Instagram'da yeni özellik! Messenger Rooms açıldı

Ancak Instagram 8 kişiden fazla kişinin görüntülü toplantı oluşturmasına izin vermiyordu. Instagram sonunda bu soruna el attı. Aslında sorunun çözümü Instagram'ın çatı şirketi Facebook'tan geldi.

Instagram'da yeni özellik! Messenger Rooms açıldı

Facebook'un geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu Zoom rakibi Messenger Rooms uygulaması, Instagram görüntülü görüşmeye entegre edildi. Bu karar sayesinde Instagram kullanıcıları, Messenger'a bağlanarak 50 kişiye kadar görüntülü toplantılar yapabiliyor.

Instagram'da yeni özellik! Messenger Rooms açıldı

Zira Messenger Rooms bağlantısını kullanabilmek için Messenger'a kayıt olmanız gerekmiyor. Instagram tüm bunları Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videolarda da adım adım anlatmakta.

Instagram'da yeni özellik! Messenger Rooms açıldı

Videoda pek bahsedilmese de yapmanız gereken bir işlem daha var. O da Messenger'ı telefonunuza indirmek. Messenger olmadan Instagram'daki Messenger Rooms bağlantısı çalışmıyor.

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