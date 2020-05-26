Instagram'da yeni özellik! Messenger Rooms açıldı

Popüler sosyal medya platformu Instagram yeni güncellemelerine devam ediyor. Özellikle koronavirüs salgını döneminde sosyal medya çok daha fazla kullanır oldu. Görüntülü görüşmeler, grup sohbetleri evlerde sık vakit geçirdiğimiz şu dönemlerde revaçta. Instagram'da yeni özelliğini bu dönemde gündeme getirdi. Facebook aynı anda 50 kişiye kadar görüşme imkanı saplayan Messenger Rooms özelliğini bir süre önce kullanıma açmıştı. Bu özelliğin Facebook'un çatısı altında olan WhatsApp'a ve Instagram'a geleceği raporlanmıştı. Sonunda beklenen oldu, Messenger Rooms, Instagram'a entegre edildi.