Telefonlarınıza "akıllı dokunun" uyarısı!

"Dscout'un yaptığı araştırmaya göre, tipik telefon kullanıcısı (ileri bağımlı olmayan) günlük ortalama 2 bin 619 kere telefona dokunuyor. Bu otomatikleşen ve problemli davranışın göstergesidir. Hayatımızı tamamen akıllı telefona bağladığımızın göstergesidir. Problemli kullanıcıların telefonlarına dokunma sayıları ise 5 bin 400'e kadar çıkabiliyor. Ortalama bir kişi 145 dakikasını telefonda geçiriyor, daha yoğun kullanan kişiler 225 dakikaya çıkıyorlar. Pew Research araştırma merkezinin bulgularına göre ise 18-29 yaşın yüzde 48'i sürekli çevrimiçi, 30-49 yaş aralığının yüzde 36'sı sürekli gün içinde çevrimiçi."