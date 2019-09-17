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TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak

Yurt dışında görev yapan ve alanında öne çıkan 96 Türk bilim insanı, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 4'üncüsü düzenlenecek "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı"nda buluşacak.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:28
TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki çalışmalara hız verildi.

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TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak

Bu çerçevede, TÜBİTAK'ın ve Türkiye'deki diğer Ar-Ge paydaşlarının yurt dışındaki Türk bilim insanlarıyla etkileşiminin artırılması için de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak

Söz konusu etkinlikler arasında, yurt dışında görev yapan ve alanında tanınmış Türk bilim insanlarının deneyim ve gözlemlerinden faydalanmak amacıyla düzenlenen "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı" da bulunuyor.

TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 4'üncüsü yapılacak kurultay, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak

Küresel eğilimlere göre yükselen teknolojilerle bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkileştirilmesi konularının tartışılacağı kurultayda, odak grup çalışmaları yapılacak ve oturumlarda gerçekleşen bilgi alışverişinin sonuçları raporlanacak.

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