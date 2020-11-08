Türkiye'nin savunmadaki yeni ürünleri yarın sanal fuarda görücüye çıkıyor

XperExpo, fiziksel olarak bir fuarın ziyaretçiye sunduğu her deneyimi ve bilgiyi sanal ortama taşımak amacıyla geliştirildi. Uygulama, "Kovid-19 nedeniyle ertelenen SAHA EXPO, fiziksel olarak gerçekleşseydi nasıl olurdu?" sorusuna da yanıt veriyor.

XperExpo, ziyaretçileri SAHA EXPO'nun kapısının önünde karşılayacak ve ziyaretçilere çıkışa kadar eksiksiz bir sanal tur deneyimi yaşatacak.