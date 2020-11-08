Türkiye'nin savunmadaki yeni ürünleri yarın sanal fuarda görücüye çıkıyor

YENİ MOTORLAR İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Fuarda Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen birçok yeni ürün de görücüye çıkacak. Türkiye'nin havacılık motorları konusundaki merkezi TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) TJ 300 ve PG 50 motorlarını ilk kez bir etkinlikte tanıtacak.
Orta menzilli gemisavar füze motoru TJ 300, tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirildi ve ilk prototip testi 25 Şubat'ta gerçekleştirildi. TJ 300, füze sistemlerine uyarlanabilmesi için 240 milimetre kısıtlı çapta bu itki sınıfında güç üretebilen dünyadaki ilk motor olma özelliğine sahip bulunurken, motor, birçok platformda kullanılabilecek.
İki zamanlı benzinli havacılık motoru PG 50 ise insansız hava araçları için tasarlandı. PG 50, Türkiye'nin ilk iki zamanlı havacılık motoru konumunda bulunuyor. PG 50, azami 50 beygir güç ve 16 bin fit irtifada ürettiği 30 beygir güç ile dikkati çekiyor. Motorun deneysel platformla uçuşları başarıyla sürüyor.