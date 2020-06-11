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Haberler Galeri WhatsApp geri adım attı! Telefon numaraları Google aramalarında çıkıyordu

WhatsApp geri adım attı! Telefon numaraları Google aramalarında çıkıyordu

WhatsApp'ın 'tıkla sohbet et' isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaralarının, Google arama sonuçlarında çıktığı belirlenmiş skandal oldukça tepki çekmişti. WhatsApp konu ile ilgili ilk adımı attı.

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:32
WhatsApp geri adım attı! Telefon numaraları Google aramalarında çıkıyordu

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir gizlilik sorunuyla gündemde.

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WhatsApp geri adım attı! Telefon numaraları Google aramalarında çıkıyordu
Geçtiğimi günlerde ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp'ın ‘tıkla sohbet et’ isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaraları, Google arama sonuçlarında çıkıyordu.
WhatsApp geri adım attı! Telefon numaraları Google aramalarında çıkıyordu
Söz konusu özelliği kullanan yaklaşık 300 bin kişinin telefon numarası, Google arama sonuçlarında herkese açık bir şekilde listeleniyordu.
WhatsApp geri adım attı! Telefon numaraları Google aramalarında çıkıyordu
Google dizininde herkes tarafından görüntülenebilen numaraların üzerine tıklandığı zaman kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün hale geliyordu.
WhatsApp geri adım attı! Telefon numaraları Google aramalarında çıkıyordu
TechCrunch’ta yer alan habere göre, Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu söz konusu hata için ilk adımı attı. Hata, WhatsApp'ın açıklamasına göre onarılmış durumda.
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