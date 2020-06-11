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WhatsApp geri adım attı! Telefon numaraları Google aramalarında çıkıyordu
WhatsApp'ın 'tıkla sohbet et' isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaralarının, Google arama sonuçlarında çıktığı belirlenmiş skandal oldukça tepki çekmişti. WhatsApp konu ile ilgili ilk adımı attı.
Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:32
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir gizlilik sorunuyla gündemde.