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Haberler Galeri WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem! İlgi çeken özellik

WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem! İlgi çeken özellik

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması platformun sohbet kısmında yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:40 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:43
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem! İlgi çeken özellik

Dijital dünyanı en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

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WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem! İlgi çeken özellik

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp yeni özelliği ile GIF yani animasyon formatında çıkartmalar destekleyecek.

WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem! İlgi çeken özellik

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve sadece resim formatında olan çıkartmalar GIF desteğine kavuşacak.

WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem! İlgi çeken özellik

Beta sürümüne ortaya çıkan özelliğin önümüzdeki günlerde hem iOS hem da Android sürümüne gelmesi bekleniyor.

WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem! İlgi çeken özellik

Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre etmeye hazırlandığı tek özellik bu değil.

İşte WhatsApp'a önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikler...

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