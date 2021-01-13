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Haberler Galeri WhatsApp'tan skndal hata: Sohbetler Google'a sızdı

WhatsApp'tan skndal hata: Sohbetler Google'a sızdı

Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündemde olan WhatsApp'ın kullanıcılarının özel mesajlarını Google ile paylaştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:05
WhatsApp'tan skndal hata: Sohbetler Google'a sızdı

Son günlerde yeni gizlilik politikası ile gündemde olan WhatsApp şimdi ise imza attığı bir hata ile adından söz ettiriyor.

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WhatsApp'tan skndal hata: Sohbetler Google'a sızdı

İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata WhatsApp sohbetlerinin Google'da indekslenmesine neden oldu.

WhatsApp'tan skndal hata: Sohbetler Google'a sızdı
Söz konusu hata özel WhatsApp gruplarının Google’da arama yapan kişiler tarafından erişilebilme imkanı sunuyor.
WhatsApp'tan skndal hata: Sohbetler Google'a sızdı
Bu hata aynı zamanda gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda yer almasına da neden oldu.
WhatsApp'tan skndal hata: Sohbetler Google'a sızdı
Başka bir deyişle herhangi bir kişi kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.
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