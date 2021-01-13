WhatsApp'tan skndal hata: Sohbetler Google'a sızdı
Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündemde olan WhatsApp'ın kullanıcılarının özel mesajlarını Google ile paylaştığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:04
Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:05
Son günlerde yeni gizlilik politikası ile gündemde olan WhatsApp şimdi ise imza attığı bir hata ile adından söz ettiriyor.
İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata WhatsApp sohbetlerinin Google'da indekslenmesine neden oldu.
Söz konusu hata özel WhatsApp gruplarının Google’da arama yapan kişiler tarafından erişilebilme imkanı sunuyor.
Bu hata aynı zamanda gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda yer almasına da neden oldu.
Başka bir deyişle herhangi bir kişi kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.