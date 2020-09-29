1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi

Seneler önce 1 euro karşılığında satın aldıkları mağara evi öyle bir hale getirdiler ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Genç çift, mağaradan evi adeta bir saray yavrusuna çevirdi. İşte o değişim... Alexis Lamoureux bundan 7 sene önce, 23 yaşındayken çalıştığı bar kapanınca iş bulabilmek umuduyla kız arkadaşı Lotte van Riel ile birlikte Amboise'a taşındı. Düzenli bir işleri olmayan, ev kiralarını ödeyecek para bulamayan çift, bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara ev satın aldılar. Ancak satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu. Ne elektrik ve su ne de kanalizasyon bağlantısı olmayan evin ev olabilmesi için bir hayli masraf ve zahmet gerekiyordu. Mağarayı dönüştürecek paraya sahip olmayan çift 25.000 Euro'luk kredi için on tane banka dolaştı. Lakin düzenli bir işleri yoktu ve tüm bankalardan olumsuz cevap aldılar. Çift, sonunda çareyi Alexis'in babasının restoranında çalışmakta buldu. Tam üç yıl burada çalışarak para biriktirdiler. Nihayet gereken parayı biriktirdiklerinde kanalizasyon veya elektrik namına hiçbir şeyin olmadığı bu mağarada aylarca sürecek bir çalışma onları bekliyordu. 12 ayda mağarayı yaşanılır bir hale getirmek için aklınıza gelebilecek tüm ayrıntıları tamamladılar.