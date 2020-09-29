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Haberler Galeri 1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi

1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi

Seneler önce 1 euro karşılığında satın aldıkları mağara evi öyle bir hale getirdiler ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Genç çift, mağaradan evi adeta bir saray yavrusuna çevirdi. İşte o değişim...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 17:14 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 17:18
1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi
1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi

Alexis Lamoureux bundan 7 sene önce, 23 yaşındayken çalıştığı bar kapanınca iş bulabilmek umuduyla kız arkadaşı Lotte van Riel ile birlikte Amboise'a taşındı.

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1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi
1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi

Düzenli bir işleri olmayan, ev kiralarını ödeyecek para bulamayan çift, bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara ev satın aldılar.

1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi
1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi

Ancak satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu. Ne elektrik ve su ne de kanalizasyon bağlantısı olmayan evin ev olabilmesi için bir hayli masraf ve zahmet gerekiyordu.

1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi
1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi

Mağarayı dönüştürecek paraya sahip olmayan çift 25.000 Euro'luk kredi için on tane banka dolaştı. Lakin düzenli bir işleri yoktu ve tüm bankalardan olumsuz cevap aldılar.

1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi
1 euroya satın aldığı mağara evi saraya çevirdi

Çift, sonunda çareyi Alexis'in babasının restoranında çalışmakta buldu. Tam üç yıl burada çalışarak para biriktirdiler.

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