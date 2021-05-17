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1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
Genç çift yedi sene önce bir euro karşılığında kireç taşı içerisine oyulmuş, yaşanılmaz halde olan bir mağara ev satın aldı. Kendi çabalarıyla mağara evi muhteşem bir yuva haline getirirken görenler hayran kaldı.
Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:47
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1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
Alexis Lamoureux bundan 7 sene önce, 23 yaşındayken çalıştığı bar kapanınca iş bulabilmek umuduyla kız arkadaşı Lotte van Riel ile birlikte Amboise'a taşındı.