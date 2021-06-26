Genç çift yedi sene önce bir euro karşılığında kireç taşı içerisine oyulmuş, yaşanılmaz halde olan bir mağara ev satın aldı. Kendi çabalarıyla mağara evi muhteşem bir yuva haline getirirken görenler hayran kaldı.
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 13:56Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 13:56
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1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler
Alexis Lamoureux bundan 7 sene önce, 23 yaşındayken çalıştığı bar kapanınca iş bulabilmek umuduyla kız arkadaşı Lotte van Riel ile birlikte Amboise'a taşındı.